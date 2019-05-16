‘Açık Kapı' uygulaması Fatsa Kaymakamlığında da başladı

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı açık kapı bölümünde görev yapacak memurlara her konuda vatandaşların dinlenmesi, istek ve taleplerinin alınması konusunda talimatlar verdi. Kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya koyulan “Açık Kapı” projesi kapsamında Fatsa Kaymakamlığının giriş katında düzenleme yapılarak, “Açık Kapı” bankosu oluşturuldu.

Fatsa Kaymakamlığında oluşturulan “Açık Kapı” bürosu, 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.

Kapı mobil uygulaması ile başvuruda bulunabilecekler

Uygulamaya konulan proje kapsamında Fatsa Kaymakamlığı Açık Kapı biriminde başvuruları almak üzere 3 personel görevlendirildi. Ayrıca Açık Kapı birimi tarafından yönlendirilecek başvuruları takip etmek üzere tüm kamu ve kuruluşlarında 1 personel görevlendirilmesi yapıldı.