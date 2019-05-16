Açık Kapı uygulaması Ünye'de başladı

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliği ve 112 İlçe kaymakamlıklarında başlatılan “Açık Kapı” uygulaması, Ordu Valiliği'nden sonra Ünye Kaymakamlığı'nda da hizmete girdi.

Kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya koyulan “Açık Kapı” projesi kapsamında Ünye Kaymakamlığı'nın giriş katında düzenleme yapılarak, “Açık Kapı” bankosu oluşturuldu.

3 personelin görevlendirildiği Açık Kapı ile ilgili açıklama yapan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “81 il 48 ilçede başlayan bu uygulama 15 Mayıs tarihi itibariyle 112 ilçemizde daha faaliyete geçirilmiştir. Önümüzdeki süreçte tüm ilçelerde bu uygulama hayata geçirilecektir. Açık Kapı birimine sadece hükümet konağı girişinde müracaat yapılmayacak, hizmetin vatandaş memnuniyeti odaklı olarak yapılması amacıyla uygulanan bu proje aynı zamanda teknoloji ile uyumlu hale gelerek şahsen müracaatın yanı sıra cep telefonlarına yüklenecek uygulamalarla da her türlü talep belirtilebiliyor. 7 günde sonuçlanacak Açık Kapı uygulamasında vatandaşlar tüm kurumlarla ilgili sorun, şikayet, görüş ve isteklerini bildirdikten sonra 7 gün içerisinde cevap alabilecek. BİMER ile başlayan daha sonra CİMER'in dahil olduğu uygulamaya eklenen Açık Kapı, sorunu yerinde çözme görevi üstlenecek" dedi.

Güney “Açık Kapı İş Takipçisi Olacak”

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney uygulama ile ilgili ayrıca, “Yaşlı, engelli, gazi ve şehit yakını vatandaşlarımıza arkadaşlarımız sadece bilgilendirme yapmakla kalmayacak aynı zamanda nezaret ederek mihmandarlık yapacaklar. Açık Kapı herkesin işini takip eden iş takipçisi olacak. Devletin kurumsal yapısı içerisinde tüm vatandaşlarımızın dilek ve temennisini kayda alacak" şeklinde konuştu.

Tavlı: “Ünye'ye hayırlı olsun”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “Açık Kapı biriminde çalışan donanımlı arkadaşlarımız inşallah sistemin iş ve işleyişine katkı sunacaklar. Vatandaşlarımız sıkıntı çekmeden hem derdini anlatmış hem de derdine çözüm bulmuş olacak inşallah. Ben Açık Kapı biriminin Ünye'ye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açık Kapı biriminin açılışına ayrıca Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk ile daire amirleri katıldı.