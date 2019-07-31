Adil Mısırcı Sofya'da bronz madalya kazandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonasında 110 kg'da mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Adil Mısırcı, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Adil Mısırcı, ABD'li Catka'yı 7-4, Moldovalı Marius Uja'yı 8-0 yenerek çıktığı müsabakada Ermeni rakibi Sergey Sargsyan'ı 3-2 yenerek bronz madalya kazandı. Mısırcı'nın bronz madalya alarak dünya üçüncülüğünü tebrik eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Avrupa'da aldığımız her başarı Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermesi için bir fırsattır” dedi.

Başkan Güler, “2 yıl önce kurulan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünün elde ettiği başarılar kısa sürede ne denli önemli bir yol kat ettiğini gözler önüne seriyor. Kısa süre önce yine güreş takımımız İtalya'dan 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dönmüştü. Şimdi de bir başka sporcumuzun dünya üçüncülüğü elde ederek hem ülkemizi hem de ilimizin adını duyurması bizleri gururlandırdı. Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzün başarılarının daim olacağına inancımız tamdır. Avrupa'da aldığımız her başarı Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermesi için bir fırsattır. Biz de bu noktada üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz” diye konuştu.