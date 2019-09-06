İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 kişiden 13’ü mahkemece tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 kişiden 13'ü mahkemece tutuklandı.


Ünye'de 4 gün önce düzenlenen operasyonda, Ünye Cumhuriyeti Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalanmış, 1 şüpheli ise firar etmişti. Gözaltına alınan şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi. Aralarında iş adamlarının ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere güvenlik ekiplerinin eşliğinde Ünye Adliyesine sevk edildi. Dün erken saatlerde başlayan dava bu sabah saatlerine kadar devam etti. Nöbetçi mahkeme tarafından aralarında eski başhekimin de olduğu 6 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.O., Ö.G., A.T., M.K., F.G., A.K., O.Y., K.Ç., U.O., E.C., U.İ., M.A. ve D.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.