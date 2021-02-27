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Ağaç kesiminde görünmez kaza: 1 ölü

Ordu’da ağaç kesimi sırasında kesilen ağacın devrilerek kurumuş başka ağaca çarpıp bu ağacın da kırılarak üzerine düştüğü yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ordu'da ağaç kesimi sırasında kesilen ağacın devrilerek kurumuş başka ağaca çarpıp bu ağacın da kırılarak üzerine düştüğü yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, Ordu'nun Perşembe ilçesinin Kazancılı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Dursun Yıldırım'ın fındık bahçesinin yanındaki komşu bahçenin sınırında ağaç kesimi yapıldığı sırada kesilen ağaç yaşlı adamın bahçesine devrilerek burada bulunan kurumuş ağaca çarptı. Üzerine kesilen ağaç devrilen kurumuş ağaç da kırılarak bu sırada bahçesinde bulunan Dursun Yıldırım'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Dursun Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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