Ağaçtan düşen Gürcü kadın Ordu'da ayağa kalktı

Gürcistan-Batum'da dut ağacından düştükten sonra ameliyat olmasına rağmen yürüyemez duruma gelen 52 yaşındaki kadın Ordu'da geçirdiği operasyon sonrası bir günde yürümeye başladı.

Gürcistan'ın Batum'da yaşayan 52 yaşındaki Tsıuri Bolkvadze dut toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. 8 metre yükseklikten düşen Bolkvadze'nin omurgası kırıldı. Ülkesinde ameliyat olan talihsiz kadının ağrıları 6 aydır dinmedi. Yürüyemez hale gelen Tsıuri Bolkvadze tavsiye üzerine gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Medical Park Ordu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Birol Gürler'e başvurdu. Tsıuri Bolkvadze iki saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ağrılarından kurtuldu.

Bir gün sonra yürümeye başladı

Ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Birol Gürler şunları söyledi: “Hasta bize şiddetli bel ve bacak ağrısı, ayaklarında uyuşma ve yürümede güçlük şikayetleriyle başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonucunda daha önce yapılan ameliyatında beline 4 adet vida yerleştirildiği ve bunların 2 tanesinin omuriliğin içinden gittiğini, fonksiyonunu kaybettiğini gözlemledik. Takılan vidaların yetersiz olması, hastanın ağrı ve hareket zorluğu şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle geçirmiş olduğu ameliyatı revize etmemiz, eksik kalan müdahaleleri yapmamız gerekliydi. 2 saat süren operasyonumuzda bozulan omurgayı stabilize edip 8 vida yerleştirdik. Operasyon başarılı geçti. Hastamız ameliyattan bir gün sonra ayağa kaldırıldı, yürütüldü. Tüm ağrı ve hareket zorlukları son bulmuş bir şekilde Batum'a yolcu edildi.”