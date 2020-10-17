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Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ağaçta budama yaparken dengesini kaybederek yere düşen kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağaçta budama yaparken dengesini kaybederek yere düşen kişi hayatını kaybetti.


Olay, Bolaman Mahallesinde meydana geldi. Ağaç budamak için bahçesine giden 67 yaşında ki Doğan Ergün budama yaptığı esnada dengesine kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattılar.

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