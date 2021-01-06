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Aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş aile içi yaşadığı bunalım sonucu intihara kalkıştı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş aile içi yaşadığı bunalım sonucu intihara kalkıştı.


Olay, gece saatleri Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir aile içinde yaşadığı ve uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen 34 yaşındaki C.Ş. bir binanın 3 katına çıkarak intihara kalkıştı. Vatandaşların binanın üzerinde şahsı gördüğü ve ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye branda açtı


İntihara kalkışan şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalışırken, diğer yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekiplerde olası bir duruma karşı gerekli tedbirleri alarak bina önüne branda açtı.


İkna çalışmaları yarım saat sürdü


Polis ekipleri, yanına çıktıkları şahsı yarım saatlik çabalama sonucu ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. C.Ş. ekip aracına alınmasının ardından polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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