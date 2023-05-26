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Aileler çocuklarıyla, öğrenciler şiirleriyle duygulandı

Ordu’nun Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiir gecesi düzenlendi.

Ordu'nun Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiir gecesi düzenlendi.


Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Gaffar Döner ile Güngör Mol öncülüğünde, 20 öğrencinin hazırladığı ‘Bir Bahar Akşamı' adlı yılsonu şiir gecesi gerçekleşti. Geceye öğrencilerin aileleri de katılırken, Cahit Sıtkı Tarancı, Serdar Tuncer, Can Yücel, Atilla İlhan gibi ünlü şairlerin şiirlerini seslendiren öğrenciler program boyunca dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.



“Edebiyatseverleri bir araya getirdik”


Şiir gecesinde edebiyat ve şiir severleri duygularıyla bir araya getirdiklerini ifade eden Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gaffar Döner, "Bizler öğrencilerimizin neler yapabileceğini farkına vararak sene başında böyle bir karar aldık. Öğrencilerimiz bu gibi sosyal etkinlilerle gerek sınavlarında gerekse uyum anlamında daha pozitif bir enerji içerisinde olacaklardır. ‘Bir Bahar Akşamı' adlı yılsonu şiir ve edebiyatseverleri aslında bir araya getirdik. Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bizler her türlü etkinliğin altından kalkabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk” dedi.


Program şiir okuyan öğrenci ve öğretmenlerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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