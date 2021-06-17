Ailesine kızdı, evi yaktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesiyle yaşadığı tartışma üzerine bir şahıs evi ateşe vererek kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatleri 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi 4 katlı evin çatı katında yaşayan Hüseyin ve Meral D. çifti, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin D., evde bulunan eşyaları yatak odasına taşıyarak ateşe verdi. Eşi Meral D. ile 5 çocuğu, alevlerin büyümesi üzerine evden son anda çıktı. Canlarını kurtararak evin dışına çıkan anne ve 5 çocuğu vatandaşlar sakinleştirirken, büyüyen alevlere ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik söndürme ve soğutma çalışmalarının yürütüldüğü yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alınırken, yangın sonrası ev ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler evi ateşe verip kayıplara karışan Hüseyin D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.