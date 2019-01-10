AK kadınlar gönül eli uzatıyor

AK Parti Fatsa Kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan, gerçekleşen yardımları yıl boyunca devamlı yapacaklarını belirtti. Başkan Koçan, "Her hafta en az bir aile olmak üzere ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerimizin gönlünden kopan ayni ve nakdi imkânlarla, buna ilaveten Fatsa İlçe Başkanımız Cenan Kır'ın destekleri ile her hafta en az bir aile olmak üzere ev ziyaretleri gerçekleştiriyorduk. ziyaretlerimizde mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, gerekse sosyal politikalar birim Başkanlığımızın tespit ettiği ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Ordu İl Kadın Kolları Başkanlığımız öncülüğünde ‘AK Kadın Ordu Gönül Eli' sloganı ile 19 ilçemizde eş zamanlı olarak yardım kampanyası gerçekleştirdik” dedi.