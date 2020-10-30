İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi yapıldı

AK Parti Fatsa 6.

Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde Elif Serdar, başkan seçildi.


Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen kongreye Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, STK temsilcileri ve partililer katıldı.


Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın ardından kongre dilek ve temennilerin okunması ile devam etti. Ardından Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Elif Serdar, kongreye katılanlara teşekkür konuşması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.