AK Parti İl Başkanı Tomakin'den Ankara ve İzmir Barolarına sert tepki

Dr. Ali Erbaş'ın Ankara Hacı Bayram Velî Camisi'nde cuma hutbesinde İslam dininin ‘eşcinsellik ve sapkınlığı yasakladığı'na ilişkin hutbesini gündeme getirerek açıklama yapan Ankara ve İzmir Barolarına sert tepki gösterdi.

Başkan Tomakin, “Söyleyecek söz bulamıyorum, tek kelime ile Allah bunları ıslah etsin. Utanmadan sıkılmadan böyle bir sapkınlığa sahip çıkarak Diyanet İşleri Başkanımızın hutbesini ‘şaşkınlık ve ibretle izledik' demelerine mi yoksa İslam dinine ve Peygamber efendimize hakaret edercesine Diyanet İşleri Başkanımızın sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı zihinsel görüşü paylaşıyor demelerine mi karşı çıkalım. Allah kesinlikle ve kesinlikle sapkınlığı, eşcinselliği yasaklamıştır, nokta. Başkanımızın ve sağlık otoritelerinin de tespiti ile HİV (AİDS) denilen bela sizin savunduğunuz o sapkınlıktan yani eşcinsellikten meydana gelmektedir. Sizlere ve sizin gibilere söyleyeceğimiz son söz şudur, çatlasanız da patlasanız da Allah'ın sapkınlığa, eşcinselliğe asla müsaade etmediğini haykıracağız ve bunu her gün duyacaksınız. Bu dernek ve baroların açıklamaları tesadüfi olamaz, sağcılık veya solculuk olamaz, bu olsa olsa din düşmanlığından başka bir şey olamaz” dedi.

Başkan Tomakin, Ankara Barosu'nun açıklamasında ‘halkı ellerinde meşalelerle cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmasın' açıklamasının ise tam bir hezeyan olduğunu belirtti. Tomakin, “Bu durum hedef göstermedir ve suç teşkil etmektedir. Bir kere cadı diye kadın yakma o sizin çok beğendiğiniz örnek aldığınız batı medeniyetinde vuku bulmuştur. İslam insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş en büyük nimettir. Çünkü onun adı barış, huzur, kurtuluş anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Başkan Tomakin, özellikle Ankara Barosu'nun yaptığı açıklamanın 'faşist bir açıklama' olduğunu da savunarak, “Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir. Diyanet İşleri Başkanımız hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbesinin altına imzamızı atıyor özelde hemşehrimiz olması nedeniyle bir Ordu olarak yanında dimdik duruyor, başkanımıza sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.