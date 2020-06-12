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AK Partili Başkandan 'Ayasofya' açıklaması

AK Parti Ordu İl başkanı Halit Tomakin, Ayasofya’nın cami statüsüne getirilmesi ve ibadete açılmasına karşı çıkanları eleştirerek, “Ayasofya’nın açılmasına karşı çıkanlar milli ve yerli değildir” dedi.

AK Parti Ordu İl başkanı Halit Tomakin, Ayasofya'nın cami statüsüne getirilmesi ve ibadete açılmasına karşı çıkanları eleştirerek, “Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkanlar milli ve yerli değildir” dedi.


Başkan Tomakin, son zamanlarda gündemde olan Ayasofya'nın açılıp açılmaması tartışmalarını değerlendirdi. Ayasofya'nın Sultan Fatih'in emaneti ve İslam'ın sembol değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Tomakin, “Ayasofya'nın açılmasına dışarıdan çok içimizdeki işbirlikçiler, ufku dar olanlar karşı çıkıyorlar. Kimi açılıp açılması ile ilgili hiçbir şey ifade etmeyen ama milletle alay edercesine araştırma önergesi veriyor, kimi ihtiyaç yok böyle bir şeye diyor, kimi 'Ayasofya yetmez Sultanahmet de müze olsun' diyor. O zihniyeti bu millet iyi tanıyor. Bu zihniyet milli ve yerli olan hiçbir şeye razı olmadı, onlar bizim olan hiçbir şeyi sevmediler, onlar 'zulüm 1453'te başladı' diyerek zaten kimden yana olduklarını beyan ettiler. İşte bunlar güya birilerine şirin görünmek adına çirkinleştikçe çirkinleşiyorlar” diye konuştu.

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