AK Parti'li Başkandan önemli uyarılar

Tomakin, “Birimizin en ufak bir hatası zincirleme olarak AK Parti'mizin tökezlemesine vesile olur. Bu süreçte çok dikkatli olmalıyız. O sebeple bu yıl Ordu il genelinde ayak basmadık yer, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız” dedi.

AK Parti Ocak ayı İlçe Başkanları Toplantısı İl Başkanı Halit Tomakin başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, 2020 yılında 19 ilçe başkanı ile Ordu il genelinde ayak basmadık yer, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi. Tomakin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz milletimiz için yapmış olduğu sessiz devrimleri bıkmadan, usanmadan, vatandaşlarımıza anlatacağız. Bunun yanında teşkilat çalışmalarımıza ara vermeden, hız kesmeden devam edeceğiz. 2020 yılı kongre yılımız olması nedeniyle teşkilatlarımız açısından yoğun geçecek bir yıl olacak” diye konuştu.

“Birimiz tökezlerse partimiz tökezler”

Başkan Tomakin, 7. Olağan Kongre sürecine girildiğini belirterek İlçe Başkanlarına önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu Başkan Tomakin, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Erdoğan'ın her yerde söylediği gibi makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz, olamaz. Onun için yönetime seçilecek çalışma arkadaşlarımızı bu doğrultuda kuyumcu hassasiyeti ile belirleyeceğiz. Çünkü bizim büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var. Bizim bir sevdamız, bizim bir kutlu davamız var. Hani bir ata sözümüz vardır. ‘Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir er kurtarır, bir er bir cenk kurtarır, bir cenk bir vatan kurtarır'. Allah göstermesin birimizin en ufak bir hatası atasözümüzde de belirtildiği gibi zincirleme olarak AK Parti'mizin tökezlemesine vesile olur. Onun için Cumhurbaşkanımızın dünyadaki gür sesinin kısılmaması için hiçbirimiz görevimizi aksatmayacağız.”

“Sosyal medya paylaşımlarına dikkat edin”

Başkan Tomakin, sosyal medya konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğini, dünyanın bir köy kadar küçük olduğunu, günümüzde bir olayla ilgili anında haberdar olma, haber alma gibi sosyal medyanın geliştiğini ifade eden Tomakin, “Kimse hesap şifrelerini başkası ile paylaşmamasın, aksi takdirde telafisi mümkün olmayan vicdanları yaralayan sonuçlara sebebiyet verilmektedir. Her teşkilat mensubu arkadaşlarımızın paylaşımlarını yaparken daha dikkatli olması, özellikle topluma mal olmuş değerlerin rencide edilmemesi konusunda hassas davranılması gerekir” uyarısında bulundu.

Toplantıya İlçe Başkanları ve İl Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.