AK Partili Gündoğdu: “Fındık 20 lira olabilir”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını açıklaması Karadeniz Bölgesi'nde bayram havası yaşanmasına neden olduğunu belirterek, “Eğer stratejik davranırsak fındığımızı 20 TL'nin üzerinde bir fiyata satabiliriz” dedi.

Ordu'da uydudan yayın yapan yerel bir TV'nin canlı yayınına katılan AK Partili Metin Gündoğdu, bu yıl dünyadaki fındık rekoltesinde düşüş olduğunu kaydetti. Gündoğdu, “Türkiye'de de 600-650 bin ton fındık rekoltesi var. İmkanı olan hemşehrilerimiz fındığını hemen piyasaya vermesin. Fındığımızı kontrollü bir şekilde satarsak destekler hariç 20 TL'nin üzerinde fındık satabiliriz” diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), Kurban Bayramı'nın hemen ardından fındık alımına başlayacağını belirten Gündoğdu, “Geçtiğimiz yıl TMO'nun piyasaya geç girdiği yönünde haklı şikayetler oldu. Ama bu müdahaleyle geçtiğimiz yılın taban fiyatı 14,5 lira olarak belirlenmesini sağladık. TMO geçen yıl müdahale etmiş olmasaydı bugün çok daha düşük rakamlar konuşuluyor olurduk” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet mert olsun”

Fındık fiyatlarının üreticilerde ve Karadeniz Bölgesi'nde büyük sevinç oluşturduğunu vurgulayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Muhalefetin ‘ülke yanıyor, bitiyor' demeyi bırakıp mertçe ‘Bu ekonomik ortamda fındık için çok müthiş bir fiyat verilmiştir' demesi gerekiyor. TBMM'de fındık için araştırma önergesi vermek üreticiye bir şey kazandırmıyor” şeklinde konuştu.

“Üreticilerimiz bahçelerini ıslah etmeli”

Bahçelerin ıslahı yolunda çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, “Fındık üreticilerimizin verimi ve kaliteyi arttırmak için çalışma yapması gerekiyor. Türkiye'de yetişen fındığın kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Devletimizin verdiği destek ödemelerinin amacı bahçelerimizin ıslahı ve ürün kalitesini arttırmaya yönelik desteklerdi. Ayrıca ihtisaslaştırılmış bir sanayi bölgesinde, fındığımızı işleyerek mamul haline getirerek ihraç etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

“O dönemin Bakanına güvenip ‘kendimi yakarım' demiştim”

Geçen yıl ‘TMO fındık satarsa kendimi yakarım' sözüne açıklık getiren Gündoğdu, “Ben üreticinin yanında olduğumu göstermek için ‘TMO aldığı fındığı satarsa kendimi yakarım' demiştim. Sonrasında bu konuda çok üzerime geldiler. Ben üreticinin yanında bir duruş sergilediğim için kendimi yakarım dedim, şahsımız için bir cümle sarf etmedim. O dönemdeki Tarım Bakanımızın beyanına dayanarak böyle bir açıklama yapmıştım ama beklenildiği gibi olmadı” diye konuştu.