AK Parti'li Tomakin'den 'Cumhurbaşkanı' açıklaması

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, kamuoyunda son zamanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Ordu'ya geleceği ve miting yapacağı söylentilerinin 'asılsız' olduğunu söyledi.

Başkan Tomakin yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mart 2019 tarihinde Ordu'ya geldiğini ve Ordu tarihinin en kalabalık ve en coşkulu mitingini o gün yaptığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordululara hitap ederken ‘Yoldaşım, gönüldaşım, kaderdaşım Ordu' ifadelerini kullandığını belirten Halit Tomakin, “Bu alelade söylemiş bir söz değildir. Cumhurbaşkanımızın Ordululara özel sevgisi ve muhabbeti vardır, Cumhurbaşkanımız miting alanını hınca hınç dolduran kalabalığa ve Ordulu hemşehrilerine mesajını net olarak vermiş, Ordulu vatandaşlarımız da mesajı net bir şekilde almışlardır” dedi.

Başkan Tomakin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordululara verdiği mesajdan özellikle rahatsız olan bazı kesimlerin, kendilerine göre art niyetli olarak yeniden Ordu'ya geleceğini bilinçli bir şekilde kamuoyunda dillendirmeye başladığına da dikkat çekerek, “Kimlerin rahatsız olduğunu iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız miting alanında Ordulu hemşehrilerinden söz aldı, miting alanından yükselen ahidleşmeden rahatsız olanlar hemen dedikodu üretmeye başlamışlardır. Dolayısıyla dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya gelmiştir ve mesajını net olarak vermiştir. Cumhurbaşkanımızın 31 Mart 2019 tarihine kadar Ordu'ya gelmesi söz konusu değildir” diye konuştu.