Akar'dan bankalara tepki: "Ortamı germenin anlamı yok"

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, kamu ve özel bankaların kredi noktasında frene bastığını ve faizleri yüksek tutan bir politika izlediğini belirterek, "Ortamı germenin bir anlamı yok" dedi.

İrfan Akar, bankaları eleştirerek, “Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz aslında. Bankalarda faizler ciddi şekilde yükseldi. Dün kendim yüzde 28'den kullandım. Arkadaşlarım ve diğer bölgelerden aldığım bilgilere göre faizler yüksek görünüyor. 2018 yılında olduğu gibi bankalarımız kredi noktasında frene basmış durumda. Hazır limiti olanları da kullandırmıyor. Faizler indi deniliyor, indirilmedi. Ortada bir sıkıntı var. Bu meseleyi Cumhurbaşkanı'na nasıl ulaştırabiliyorsak ulaştıralım. 2018 yılında da aynı hamleyi yaptı bankalar ve çeşitli firmalar zora girdi. Her şey rutin yolunda giderken bankaların böyle bir tavır alması, frene basılmasının hiçbir mantığı yok. Ortamı germenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.