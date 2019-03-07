İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulunda “Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı”nın açılışı yapıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulunda “Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı”nın açılışı yapıldı.


Açılış öncesi konuşan Okul Müdürü Şahin Akın, “ Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonu kapsamında, 'Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfımızı' açtık. Çocuklarımızın pratik becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturduğumuz sınıfımızda 16 adet oyunumuz vardır. Bu sınıfımızda öncülük edecek olan iki öğretmenimiz oyunlarımızla alakalı eğitimleri almıştır. Sınıfımıza katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve sınıfımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Çocuklarımıza oyun ortamında eğitimi ve kendi içerisinde tatlı bir rekabet ve yarış ortamında zekasını, niteliklerini, yeteneklerini geliştirme ortamı sağlamak zorundayız. Böylesi güzel projelerle bu yavrularımızı o stresten ve yarış ortamından kurtarıp biraz dinlenme ve oyun ortamında yetişmeleri temininde çok önemli olduğu kanaatindeyim. Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfının amacı öğrencilerin eğlenirken zekalarını geliştirmeleri, zihinlerini açmaları ve yeni bir şeyler öğrenmelerini sağlayacaktır. Miniklerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfının açılışı yapıldı. Açılışın ardından Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, sınıf öğretmenleri ile Beslenme Dostluğu Projesi kapsamında düzenlenen


Öğretmenimden Doğal Çikolata Standını ziyaret ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.