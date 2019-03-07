Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulunda “Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı”nın açılışı yapıldı.

Açılış öncesi konuşan Okul Müdürü Şahin Akın, “ Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonu kapsamında, 'Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfımızı' açtık. Çocuklarımızın pratik becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturduğumuz sınıfımızda 16 adet oyunumuz vardır. Bu sınıfımızda öncülük edecek olan iki öğretmenimiz oyunlarımızla alakalı eğitimleri almıştır. Sınıfımıza katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve sınıfımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Çocuklarımıza oyun ortamında eğitimi ve kendi içerisinde tatlı bir rekabet ve yarış ortamında zekasını, niteliklerini, yeteneklerini geliştirme ortamı sağlamak zorundayız. Böylesi güzel projelerle bu yavrularımızı o stresten ve yarış ortamından kurtarıp biraz dinlenme ve oyun ortamında yetişmeleri temininde çok önemli olduğu kanaatindeyim. Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfının amacı öğrencilerin eğlenirken zekalarını geliştirmeleri, zihinlerini açmaları ve yeni bir şeyler öğrenmelerini sağlayacaktır. Miniklerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfının açılışı yapıldı. Açılışın ardından Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, sınıf öğretmenleri ile Beslenme Dostluğu Projesi kapsamında düzenlenen

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