Akıllı çocuklardan akıllı oyuncaklar

Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere İlkokulunda düzenlenen sergide öğrencilerin hazırladığı akıllı oyuncaklar büyük beğeni topladı.

Okulun ana sınıfı öğrencilerinin velilerle beraber hazırladığı birbirinden farklı akıllı oyuncaklar okulda bulunan öğretmen ve öğrencilerden de tam not aldı. ETwinning projesi kapsamında açılışı gerçekleşen akıllı oyuncaklar sergisinde şekil, sayı ve renkleri görsellere döken miniklerin projesi sergiye gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Ordu'da tek katılan biz olduk"

Projenin de çocuklar tarafından beğenildiğini söyleyen okulun ana sınıfı öğretmeni Esma Arslan, “Kaledere İlkokulu Anasınıfı olarak eTwinning platformunda ortağı olduğumuz 'Akıllı Oyuncaklar' projemizin bugün sergisini düzenledik. Proje kapsamında öğrencilerimiz ve aileleri evde zeka geliştirici, bireysel anlamda çocuklarımızı destekleyen oyuncaklar tasarlayarak hazırladılar. Bugün de düzenlenen sergi ile diğer sınıf öğrencilerine bunları sunduk. 23 öğrencimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz sergimizde öğrencilerimiz hazırladıkları oyunları anlatıyorlar. Türkiye genelinde 37 ortaklı projenin Ordu'da tek katılımcısı bizim ana sınıfımız oldu. Öğrenme, işbirliği ve eğitim anlamında çok keyifli bir proje oldu. Velilerimiz de eTwinning'in kapsamını da bu proje ile anlamış oldu. Projemizi başarıyla gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Tokgöz,"Zaten bu projenin amacı çocuklarımızın birlikte öğrenmeleri"

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise, "Çocuklarımız akıllı oyunlar sayesinde renkleri, sayıları ve şekilleri çok güzel oyunlarla öğrenme imkanı bulmuşlar. Biz bu projeyi hazırlayan değerli öğretmenimize, okul idaremize teşekkür ediyoruz. Eğitim bu şekilde oyun materyalleri geliştirilerek daha zengin hale geliyor. Burada çocuklarımızla hazırladıkları eğitici oyunları oynadık ve çocuklarımızın renkleri, sayıları ve şekilleri öğrendiğini gördük. Zaten eTwinning projesinin amacı çocukların paylaşım yoluyla yerel ve ulusal düzeyde birlikte öğrenmelerini sağlamak. Bu anlamda da başarılı bir çalışma olmuş" diye konuştu.