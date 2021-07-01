İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı.


Olay, ilçeye bağlı Ünye Atatürk Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Ömer Mustafa Ç. (16) akıntıya kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen görevliler, genci sudan çıkarttı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı genç, daha sonra kentteki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.