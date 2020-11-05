Akkuş ilçesine kurulan santraller, günlük 12 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Ordu'nun Akkuş ilçesine kurulan rüzgar enerji santrali türbini, elektrik üretmeye başladı. Rüzgar enerji santralinin günlük, 12 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Akkuş, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve enerji alanında yapılan yatırımlarla bölgenin enerji üssü oluyor. İlçede yapılan araştırmalar neticesinde rüzgar enerjisi bakımından yüksek potansiyele sahip bir bölge olduğu belirlendi. Bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla Akkuş ilçesinin bin 750 rakımlı Taz Yaylası'na özel bir şirket tarafından rüzgar enerji santrali kuruldu. Toplamda 3 adet türbin kurulacağı alanda ilk türbinin kurulum işlemleri tamamlanarak, elektrik üretimine başladı. Diğer türbinlerin kurulumunun devam ettiği alanda 15 gün içerisinde tamamının elektrik üretmeye başlaması hedefleniyor.

“Türbinler günlük 12 bin evin elektrik üretimini karşılayacak”

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, türbinlerin her birinin 4 megavat elektrik ürettiğini, 3 türbinin toplamda 12 megavat elektrik üretecek konumda olduğunu ve bu rakamın günlük 12 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması ile eş değer olduğunu ifade ederek, “Türbinler 116 metre yüksekliğindeki kule üzerine inşa ediliyor ve her türbinde 18 buçuk ton ağırlığında, 63 metre uzunluğunda 3'er kanat bulunuyor. Burada üretilen elektrikler ulusal elektrik şebekesine aktarılıyor. İlçemize yapılan bu yatırımla hem istihdama katkı sağlanıyor hem de ülkemizin enerji ihtiyacının sağlanmasına katkı sağlanıyor” dedi.

"İlçeye güneş enerjisi santrali de kurulacak"

Başkan İsa Demirci, bölgeye güneş enerjisi santralinin de kurulacağını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

“Doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'umuz bir merkez olacak demiştik. Hidroelektrik santrali, rüzgar enerji santrali derken şimdi de Akkuş Belediyesi olarak yenilenebilir enerjiden istifade etmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla güneş enerjisi santrali kurulumu için ihalemizi gerçekleştirdik. İlçemizin Gökçebayır Mahallesi'ndeki 13 bin metrekarelik alana kurulacak sistem ile 2021 yılının nisan ayında ilk enerjiyi üretmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.