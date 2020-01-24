İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akkuş kara teslim

Ordu genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı birçok yüksek bölgeleri etkisi altına alırken, Akkuş ilçesi ise beyaz gelinliği giydirdi.


Dün akşam Ordu ve ilçelerinde beklenen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Özellikle Akkuş, İkizce, Çaybaşı ve Gürgentepe, Aybastı ve birçok ilçede etkili olan kar yağışı adeta her yeri beyaza kapladı. Bazı bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken, bazı bölgeler ise ulaşım konusunda güçlük çekiyor.


Yağan karı gören vatandaşlar ise kendisini cadde ve sokaklara atarken, yağışların ise yüksek kesimlerde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.