Akkuş'ta kursiyerler mantar yetiştiriciliğini öğrendi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kursiyerlere mantar yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Akkuş ilçesinde kurulan Argan Yerel Eylem Grubu Derneği'nin yerel kalkınma stratejisi faaliyetleri dahilinde kursiyerlere mantar yetiştiriciliği kursu verildi. İlçede mantar yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve iki gün boyunca süren eğitimlerde mantar üretim ortamları ve mantar üretimi konularında teorik eğitimin yanı sıra istiridye mantarı üretiminde kompost hazırlığı ve misel ekimi konusunda uygulamalı olarak eğitimler verildi.

Verilen eğitimlerle ilgili bilgiler veren Akkuş Belediye Başkanı ve derneğin Yönetim Kurulu Başkanı İsa Demirci, “İlçemizde üreticilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, küçük arazilerde yüksek gelir getirebilecek ve ilçemiz iklimine uygun olan kültür mantarı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla bu eğitimi düzenlendik. Ben, düzenlenen eğitimin üretime katkı sunmasını temenni ediyor, kursiyerlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Verilen eğitimlere Akkuş Kaymakamı Emrah Aslan, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve 50'ye yakın kursiyer katıldı.