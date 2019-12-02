Akkuş'ta uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Akkuş ilçesinde uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada toplam 13 gram esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapılan şüpheli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan yine Akkuş'ta şüphe üzerine durdurulan 4 şahsın üzerinde toplam 20 gram esrar, Altınordu ilçesinde 1 şahsın üzerinde 2 gram esrar, 1 şahsın üzerinde 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı.