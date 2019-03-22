Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri başladı

Ordu'da yaklaşık 122 bin 500 kişinin alacağı toplam 282 milyon TL'lik ‘Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

Fındık üreticilerinin hesaplarına saat 18.00 itibariyle yatırılmaya başlanan destek, çiftçilerin yüzünü güldürdü. AK Parti hükümeti tarafından 10 yıldır fındık üreticilerine yapılan destek, Ordu'da yaklaşık 122 bin 500 kişiye ödenecek. Toplamda, 282 milyon TL ödemenin yapıldığı Ordulu üreticiler, saat 18.00'dan dakikalar önce bankamatik önüne gelmeye başladı. Üreticiler, Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına, TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yatırılan destekleri almaya başladı. Üreticiler, aldıkları destekten memnun olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu programında Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini belirterek, üreticileri müjdelemişti.