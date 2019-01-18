ALL hastası çocuk, karne heyecanını evinde yaşadı

Şendere'ya karnesini Vali Seddar Yavuz verdi.

Çocukluk çağı lösemilerinin yüzde 75'ini oluşturan ve en sık görülen lösemi türü olan ve akut lenfoblastik lösemi olarak adlandırılan ALL hastalığına bir yıl önce yakalanan 8 yaşındaki Emir Şendere'yi karne heyecanını evinde yaşadı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, 8 yaşındaki çocuğu evinde ziyaret ederek, başarı ile dolu olan karnesi ile çeşitli hediyeler verdi, geçmiş olsun ve başarı dileğinde bulundu.

Emir'in hastalık süreci ile ilgili annesi Yeter ile babası Volkan Şendere'den detaylı bilgi alan vali Seddar Yavuz, aile ile bir süre sohbet ederek içinde bulundukları sıkıntı ve sorunları dinledi ve yaşadıkları sorunların anında giderilmesi noktasında gerekli talimatları verdi.

Eğitim alanında özellikle son 16-17 yıl içerisinde devrim niteliğinde gelişmeler meydana geldiğini belirten Vali Seddar Yavuz, “Bu devrim niteliğindeki gelişmelerin başında elbette fiziki mekan geliyor ancak bunun dışında sağlık sorunları olan yavrularımızda eğitimin tüm alanlarını kapsayacak şekilde evlerinde eğitim almaları sağlanıyor. Eğitim dışında hiçbir bireyi bırakmadan onlara özel geliştirilmiş yöntemlerle eğitim veriliyor” dedi.

Bugün itibariyle sağlık problemleri bulunan 67 çocuğun 'Evde Eğitim' hizmetinden yararlandırıldığını ifade eden Vali Yavuz, ”Fedakar öğretmenlerimiz eve gelmek suretiyle yavrularımızı hayata hazırlıyor onların eğitimlerine katkı sunuyor. Bu vesileyle Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm eğitim çalışanlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Biz vatandaşımızın yanındayız. İnsana dair her ne sorun varsa ona çözüm üretebilecek bir anlayışı da ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle de buradayız. Yavrumuzun karnesini takdim ettik, onun sevincini paylaştık. Evladımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, başarılarının devamını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

ALL hastası Emir Şendere'nin annesi Yeter ile babası Volkan Şendere ise evlatlarının karnesini evine kadar getirerek teslim eden Vali Seddar Yavuz'a teşekkürlerini ileterek, “O kadar çok mutlu olduk ki ne kadar teşekkür etsek az. Emir'in mutluluğuna hepimiz şahit olduk. Sayın Valimize bizlere gösterdiği yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla ne kadar memnun kaldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdiler.