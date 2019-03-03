Alman belediye başkanına ‘Onur Ödülü'

Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesi tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen 'Yılın En'leri' anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi. Gecede Onur Ödülü'ne layık görülen Almanya'nın Ehringshausen Belediye Başkanı Jürgen Mock de ödülünü alırken, ikisi de pratisyen hekim olan ikiz doktorlar ise büyük ilgi gördü.

TESK Otel'de düzenlenen ödül törenine Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel ve kamu kurumu yöneticileri katıldı. Ödül töreninde konuşan Haberci Gazetesi imtiyaz sahibi Figen Çakmak, 15 yıldır sürdürdükleri 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların Ordu'nun sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda Ordu'ya hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz 15 yıldır Ordu'nun kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.

Yılın ödülü Alparslan Türkeş'in doktoru Yaşar Bilgin'e

Almanya Giessen Üniversitesi Göçmen Sağlığı Bölümü ile Türk-Alman Sağlık Vakfının Başkanı Dr. Yaşar Bilgin, ‘Yılın Onur Ödülü'ne layık görüldü. Alparslan Türkeş, Semra Özal gibi isimlerin de doktorluğunu yapan Bilgin'in ödülünü Almanya'dan gelen asistan doktorlar Ayça Topaloğlu ve Yiğit Topaloğlu birlikte aldı.

Alman Başkana ‘Onur Ödülü'

Çok sayıda Türk ve Türk kökenlinin yaşadığı Almanya'nın Ehringshausen kenti Belediye Başkanı Jürgen Mock de ‘Yılın Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak'tan alarak Mock'a verdi. Törende konuşma yapan Ehringshausen Belediye Başkanı Jürgen Mock, 9 yıldır belediye başkanlığı yaptığını, kentlerinde yüzde 8 oranında yabancı uyruklu yaşadığını, bunun çoğunluğunun Türk uyruklu ve Ordulu olduğunu belirtti. Mock, “Kentimizde yaşayan Türk dostlarımız yaşam imkanlarımıza entegre olmuş, hatta kendi ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Benim için bir insanın nereden geldiği, hangi dine mensup olduğu, hangi siyasi görüşe sahip olduğu önemli değildir. Önemli olan insan olmasıdır” dedi.

İkiz doktorlara ödül

Ödül töreninde Ünye Devlet Hastanesinde görev yapan ikiz doktorlar da ilgi odağı oldu. İkisi de pratisyen hekim olan tek yumurta ikizleri Dr. Oğuz Şahin ve Dr. Onur Şahin'in ödülünü Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan verdi.

Merhum başkanın ödülünü belediye başkanı oğlu aldı

Gecede Mesudiye ilçesi Topçam Belediyesinin kurucusu ve 4 dönem belediye başkanlığı yapan, geçen yıl vefat eden Enver Köleoğlu'na Onur Ödülü takdim edildi. Köleoğlu'nun ödülünü, yine kendisinden sonra belediye başkanlığı yapan eski Topçam Belediye Başkanı Erhan Köleoğlu aldı.

Gecede ayrıca Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ‘Yılın Özel Hizmet Ödülü'ne layık görülürken, çok sayıda kişi, kurum ve firmaya ödülleri takdim edildi.