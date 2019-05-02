Alman öğrenciler Ordu'da

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu Belediyesinin kardeş şehri olan Almanya'nın Recklinghausen Belediyesinden gelen öğrencileri ağırladı.

Ordu'ya gelen yabancı öğrencileri Valilik toplantı salonunda ağırlayan Vali Seddar Yavuz, “Sizleri Karadeniz'de ve güzel Ordumuzda görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Türkiye ve Almanya arasında geçmişten gelen köklü ilişkilerimiz söz konusudur. Çok sayıda soydaşımız Almanya'da yaşamaktadır. Türkiye'ye en çok turist Almanya'dan gelmektedir ve Almanya ticaretimizin en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesidir. Böylelikle de iki ülke arasında yakınlaşma söz konusudur” dedi.

“İlişkilerimizi daha çok geliştirmek, birbirimizi daha iyi tanımak ve daha fazla iş birliği yapmak için bu tür ziyaretleri önemsiyoruz” diyen Vali Yavuz, şöyle konuştu:

“İnsanlar, toplumlar tanımakla birbiriyle dost olurlar. Almanya'ya 1960'lı yıllarda giden soydaşlarımız, şimdi orada ikinci, üçüncü kuşak olarak kalıyorlar. Bir çoğu da şu anda işçi değil, işveren oldu. Ayrıca, çok sayıda Alman firması Türkiye'de yatırım yapıyor ve birlikte bir iş başarıyoruz. Türkiye son 15 yılda çok büyük bir ekonomik kalkınma gerçekleştirdi. Bu gelişmeyi, kalkınmayı gezerken gerek yollarımızdan, gerek havaalanlarımızdan, gerekse sanayi kuruluşlarımızdan görebilirsiniz. Dolaysıyla belki Almanya'da bulunduğunuzda Türkiye ile ilgili algınız farklı, buraya geldiğinizdeki farklı olabilir. O yüzden tanımayı, paylaşmayı bu yüzden önemsiyoruz. Türk misafirperverliği ve tabiatın güzelliği ile bütünleşen ülkemizi bir kez daha tanıma fırsatı bulmanız bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bu ziyaret sürenizde keyifli, mutlu bir zaman geçirirsiniz. Bu ziyaretler aynı zamanda dünya barışına da katkı sunar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ziyarette öğrencilere fındık ikram edilirken, Ordu'yu tanıtıcı CD, broşür ve fındık ürünlerinin yer aldığı materyaller hediye edildi.