Altınordu Belediye Meclisi son kez toplandı

Altınordu Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Altınordu Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Celal Tezcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyeleri katıldı.

Tek gündem maddesinin olduğu Altınordu Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'ın açılış konuşması ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından Altınordu Belediyesinin 5 yıl süreyle yaptığı hizmetleri gösteren bir tanıtım filmi izlendi.

Gösterilen tanıtım filminin ardından Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan tarafından 5 yılda tüm çalışmaları kapsayan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından Altınordu Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın gündemine geçildi ve komisyondan gelen madde oy birliği ile kabul edildi. Gündemin görüşülmesinin ardından meclis üyeleri duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri konuşmalar gerçekleştirirken son bölümde ise tüm meclis üyelerine Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan tarafından plaket takdim edildi.

Altınordu Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.