Altınordu Belediye personeline yangın söndürme eğitimi

Altınordu Belediyesi bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan personellere ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı' çerçevesinde yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimi verildi.

Ordu İŞKUR İl Müdürlüğü ve TYP kapsamında Altınordu Belediyesinde çalışan personellere deneyimli iş güvenliği uzmanları tarafından çeşitli konularda teorik eğitimler verildi. Yapılan teorik eğitimlerin ardından personellerin katılımı ile Altınordu Belediyesi bahçesinde uygulamalı olarak yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimi gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ayşe Saykın öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimlerde personellere yangın esnasında yapılması gerekenler ve yangın söndürme yöntemleri anlatıldı.

Yapılan eğitimi değerlendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ayşe Saykın, verilen teorik eğitimleri daha anlaşılır olması için uygulamaya döktüklerini söyledi. Verilen eğitimlerin personellerin iş ve günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri olumsuzlukları gidermede yararlı olacağını aktaran Saykın, “Daha önceden iş sağlığı ve iş güvenliği konularında verdiğimiz teorik eğitimin uygulamalı bir şekilde anlatılmasını sağlıyoruz. İtfaiye personelleri ile birlikte bu eğitimleri yapmamızdaki amacımız bir yangına nasıl müdahale edilir, yangında nasıl davranılır gibi gerekli bilgileri aktarıyoruz. Yapılan eğitimlerle ayrıca personel arkadaşlarımızın iş ve günlük yaşamlarında birçok alanda bilgi ve birikime sahip olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Eğitimlere katılan ve yangın söndürme işlemi yapan personeller eğitimlerin ardından duygu ve düşüncülerini dile getirdiler. Çok verimli bir eğitim geçirdiklerini aktaran personeller, öğrendikleri bilgilerin iş hayatının yanı sıra özel hayatta da çok verimli olacağını aktardılar.