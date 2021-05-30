Altınordu Belediyesi, 108 bin adet ücretsiz sebze fidesi dağıttı (Fotoğraflı)

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, çiftçiye destek vermek adına başlatılan ücretsiz fide dağıtımı kapsamında, şuana kadar 52 mahallede 108 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Belediye tarafından, tarımsal üretime ve üreticiye destek olmak adına başlatılan fide dağıtımı devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından mahallelerde ücretsiz 52 bin fide ile başlatılan dayanışma projesi, çiftçilerin talebi üzerinde sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından şuana kadar 52 farklı mahallede 108 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Ücretsiz olarak dağıtılan salatalık, biber ve domates fideleri, üreticiler de mutlu ediyor.

Belediyenin yürüttüğü tarımsal çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, geçtiğimiz günlerde uzun yıllar Ordu'nun vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan 18 dönümlük araziye 15 bin lavanta dikerek şehre kazandırdıklarına dikkat çekti. Bunun yanında yine 52 bin fidanı toprakla buluşturarak şehri daha yeşil bir doğaya ve çevreye kavuşturmak için çalıştıklarının çizen Başkan Tören, “İnsanımızın yeniden daha çok toprak ve üretime yöneldiği bu dönemde bir farkındalık oluşturmak üretimi teşvik etmek ve üreticilerimizle, çiftçilerimizle dayanışma halinde olmak onlara katkı vermek adına ücretsiz sebze fidesi dağıtımlarını sürdürüyoruz. Mahallelerimizde hemşehrilerimiz bu uygulamamıza büyük bir ilgi gösteriyorlar. Çalışmamıza emek veren ekiplerimize, destek veren muhtarlarımıza ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üreticilerimize çiftçilerimize bereketli bir üretim ve hasat sezonu diliyorum. Hemşehrilerimizle dayanışmamız ve onların yanında yer alan duruşumuz ile el birliği gönül birliği ile tüm sorunların üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır. Şehrimizde her alanda güçlü bir üretim için güçlü bir motivasyonun vesilesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üreticiler ise fide dağıtımından memnun olduklarını belirttiler.