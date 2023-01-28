Altınordu Belediyesi 341 bin fidanı toprakla buluşturdu

Altınordu Belediyesi, geçmişte meyve bahçeleri ile anılan Ordu'nun Altınordu'nun tarihi mirasını bugüne taşıyarak yeniden canlandırıyor. Şehir merkezinde devam eden fidan dikim seferberliğinde son iki yılda 61 bin narenciye fidanı toprakla buluşturuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz fidan kampanyasında Ordu'nun endemik türü olarak kabul edilen limon mandalina ve kamkat portakalından oluşan fidanlar Altınordu kent merkezinde yerini aldı. Okullar, kamu binaları, parklar, yeşil alanlar ve kullanım dışı âtıl araziler ve toplu site bahçeleri ile başlayan ilk etap narenciye fidanı dağıtımında 20 bin fidanın toprakla buluşturulduğu yeşil seferberliğin ikinci etabında ise 41 bin narenciye fidanı daha 22 merkez mahallede vatandaşlar eliyle toprağa kavuştu.

Daha yaşanabilir çevre ve “Daha Yeşil Altınordu” hedefiyle iki etapta 61 bin narenciye fidanı kent merkezinde hayat bulurken kırsalda ise 280 bin ceviz fidanı boy verdi.

Başkan Aşkın Tören, “Bizler, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız. Yeşil seferberliğimiz dalga dalga büyüyerek yayılacak ve hem şehrimizin hem ülkemizin hem de dünyamızın geleceğine nefes olacak” diye konuştu.