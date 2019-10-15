Altınordu Belediyesi ‘metruk binaları' yıkıyor

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden, uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık veren metruk binaların yıkımı için Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile birlikte ilçe genelindeki metruk binaları tespit eden Altınordu Belediyesi, gerekli prosedürleri yerine getirmesinin ardından Altınordu Kaymakamlığından alınan kararla bu binalarda yıkım işlemi yapıyor.

Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü öncülüğünde zabıta personelinin güvenlik önlemleri almasıyla gerçekleştirilen yıkımlarla tehlike oluşturan metruk alanlar güvenli hale getiriliyor.