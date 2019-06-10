Altınordu Belediyesinde 3 yeni müdürlük

Toplantıda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü olmak üzere üç yeni müdürlük kuruldu.

Altınordu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in izinli olması dolayısıyla Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt başkanlığında gerçekleştirilen Altınordu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yeni birim müdürlüklerinin kurulmasına ilişkin madde görüşüldü. Maddenin görüşülmesinin ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü olmak üzere üç yeni müdürlüğün kurulmasına ilişkin gündem maddesi yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

Altınordu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılan oylamaların ardından sona ererken Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ise 3 Temmuz Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.