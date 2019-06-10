İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınordu Belediyesinde 3 yeni müdürlük

Altınordu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü olmak üzere üç yeni müdürlük kuruldu.


Altınordu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in izinli olması dolayısıyla Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt başkanlığında gerçekleştirilen Altınordu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yeni birim müdürlüklerinin kurulmasına ilişkin madde görüşüldü. Maddenin görüşülmesinin ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Müdürlüğü olmak üzere üç yeni müdürlüğün kurulmasına ilişkin gündem maddesi yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.


Altınordu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılan oylamaların ardından sona ererken Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ise 3 Temmuz Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.