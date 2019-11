Altınordu Belediyesinde ihaleler canlı yayınlanıyor

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatı doğrultusunda Altınordu Belediyesinde yapılan tüm ihalelerin canlı olarak yayınlanmasına başlandı.

31 Mart mahalli idareler seçimleriyle Altınordu Belediye Başkanlığı görevini üstlenen ve görev süresince ‘şeffaf, saydam ve hesap verilebilirlik' anlayışını benimseyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

İhalelerde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tören, Altınordu Belediyesinde yapılan tüm ihalelerin en başından en sonuna kadar milletin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yapılması amacıyla Altınordu Belediyesi İnternet Sitesinden ve Altınordu Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanması talimatı verdi.

“Temel yönetim ilkemiz; tasarruf ve şeffaflık”

İhalelerin canlı yayınlanmasına ilişkin açıklama yapan Başkan Tören, “Tasarruf ve şeffaflık temel yönetim ilkelerimizden bir tanesi. Belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Yatırımları ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağın gerekliliğini, verimliliğini, önceliğini, kalitesini titiz bir şekilde değerlendiriyor ve bunlara göre adımlar atıyoruz. Her faaliyetimizi, en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürütüyoruz. Bu sebeple Altınordu Belediyesinden yapılan tüm ihalelerin canlı yayınlanmasını başladık. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

İlk canlı yayın ihalesi ‘mobil sağlık aracı' için yapıldı

Alınan bu karar kısa sürede hayata geçirilerek ilk canlı yayın gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk yayın, Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile 92 mahallede yaşayan vatandaşların tamamlayıcı sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan sunacak olan ‘Mobil Sağlık Aracı' alımı için yapılan ihale ile hayata geçti. Gerçekleştirilen yayın Altınordu Belediyesi kurumsal sosyal medya adreslerinden canlı olarak yayınlandı.

Altınordu Belediyesi tarafından yapılan tüm ihaleler canlı yayınlanacak, canlı yayınları izlemek isteyen vatandaşlar, yayınlara Altınordu Belediyesi web sitesinde bulunan ‘canlı yayın' sekmesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.