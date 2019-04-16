Altınordu Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi

Altınordu Belediyesi, belediye bünyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personellerin haklarının korunması amacıyla Bem-Bir-Sen ile geçmiş yıllarda imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi yeniledi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in makamında gerçekleştirilen imza törenine Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Bem-Bir-Sen Ordu Şube Başkanı Rahmi Çakar katıldı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışanın, emeğin ve alın terinin kutsal olduğunu söyledi. Çalışanların refahına önem verdiklerini aktaran Başkan Tören, Altınordu Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile bu güvencenin sağlandığını ifade etti.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Ordu Şube Başkanı Rahmi Çakar'da konuşmasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi'nin iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi.

Düzenlenen tören Sosyal Denge Sözleşmesi için atılan karşılıklı imzalarının ardından sona erdi.