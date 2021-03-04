Altınordu Belediyesi'nden ‘15 milyon TL'lik' pandemi yardımı

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Türkiye'de ilk defa uygulanan dev pandemi sosyal destek paketini açıkladı. Başkan Tören, belediye tarafından yapılacak olan 15 milyon TL'lik yardım ile kentteki tüm insanlara ulaşacaklarını kaydetti.

Altınordu Belediyesi tarafından, korona virüs salgınında mağdur olan esnaf, işçi, üretici, sporcu, sanatçı, engelli bireyler, yeni evli çiftler, yeni bebek sahibi olan aileler, yaşlılar başta olmak üzere, pandemi sürecinde sıkıntı çeken toplumun her kesimini ilgilendiren pandemi yardımı hayata geçiriliyor. Belediye, Türkiye'de bir ilk olan bu dev sosyal destek paketi kapsamında, 15 Milyon TL'lik ayni ve nakdi yardımlarla, ihtiyaç sahiplerine katkı sunacak.

Yardımlar tüm ihtiyaç sahibi kesimi kapsıyor

Belediyenin destekleri kapsamında esnaflara nakdi yardım yapılırken, belediye kiracılarının mevcut borçlarını taksitlendirilerek, 3 ay süreyle kira alınmayacak. Eğitime verilen arayla birlikte zor durumda olan Altınordu'lu servis şoförlerine de hem yakıt, hem araç hem de şoför desteği sağlanacak. Geleneksel köylü pazarındaki kayıtlı üreticiler için de nakdi yardım yapılacak ve ürün alım garantisi verilecek. Destek paketi kapsamında, engelli bireyler, yaşlılar, dar gelirliler, gençler, öğrenciler, eşi askere giden evli çiftler, şehit aileleri, gaziler, yeni bebek sahibi olanlar, karantinadaki vatandaşlar, sporcuyu ve spor kulüplerini kapsayan birçok kesim için de nakdi ve ayni yardımlar yapılacak.

15 milyon TL'lik destek paketi

Geniş kapsamlı destek paketini açıklayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, projenin hayırlı olmasını temenni etti. Altınordu'da her bireyin sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Başkan Tören, “Altınordu Belediyesi Meclisi yönetimi ve çalışanlarıyla birlikte dün nasıl dezenfekte için kurumlarımızda vatandaşımızın yanındaydık bugün de manevi yönlü aynı zamanda sosyal ve ekonomik yönlü desteklerimizle de hemşerilerimizin yanındayız. Hazırladığımız 15 Milyon TL'lik paketimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Tüm kesimin yanında olacağız”

Başkan Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hükumetin pandemi sürecinde sunduğu desteklerden bir şekilde yararlanamayan kişileri de kapsayan sosyal destek paketi ile kente tüm kesime dokunmaya çalışacaklarını kaydederek, “Söz konusu sosyal paketimizin içerisinde sadece esnafımız, işçimiz; kadınımız, öğrencilerimiz yok. Aynı zamanda şehrin kültürel dokusu, sosyal dokusu içerisinde kalan tüm kesimlere dokunduğumuzu ifade edebilirim. Özellikle pandemi dolayısıyla hem bireysel hem de takım oyunları anlamında mesleklerine uzak kalan spor camiasıyla ilgili de güçlü bir desteğimiz olacak. Altınordu ilçemiz içerisinde mücadele eden amatör spor kulüplerimize de bu anlamda önemli bir katkı sunacağız. İfade etmeliyim ki 15 milyon TL'lik sosyal destek paketimizin Altınordu'da dokunmadığı sokak, mahalle, dokunmadığı hedef kitle, dokunmadığı gönül kalmayacak. Herkesin yanında olacağız gönüllerine dokunacağız” İfadelerini kullandı.