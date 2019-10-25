Altınordu Belediyesinden ‘alt yapı' çalışması

Altınordu Belediyesi Düz Mahalle'nin yağmur suyu hatlarında yenileme çalışması başlattı.

‘Önce insan' diyen Altınordu Belediyesi, yaşanabilir, huzurlu, sağlıklı, güvenli, temiz, modern ve konforlu şehir hedefi doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalarına planlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların yaşam konforunu yükseltici çalışmalara imza atan Altınordu Belediyesi, bu kapsamda alt yapı çalışmalarına da hız verdi. Aşırı yağışlarda sorunlar yaşanan mahalleleri tespit eden Altınordu Belediyesi ekipleri, bu mahallelerden bir tanesi olan Düz Mahallede alt yapı çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir uyum ve koordineli bir çalışma yapan Altınordu Belediyesi bu çerçevede Düz Mahalle'nin yağmur suyu hatlarında yenileme işlemi yapıyor. Eski ve yıpranmış boruları çıkaran ekipler, bu boruların yerine modern kullanım ömrü uzun borularla yağmur suyu hatlarının dayanıklı hale gelmesini sağlıyor.

Vatandaşların aşırı yağmurlarda mağdur olmaması için çaba gösteren Altınordu Belediyesi, Düz Mahalle'nin yanı sıra birçok mahallede de aynı işlemlere devam ediyor.