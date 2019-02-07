Altınordu Belediyesinden "Bayat Ekmek Toplama Projesi"

Altınordu Belediyesi, ekmek israfının önüne geçilmesi, sokak hayvanlarına ve besicilik yapılan sektörlerle yem olması için hazırladığı "Bayat Ekmek Toplama Projesi"ni hayata geçirdi.

Altınordu Belediyesi, hazırladığı “Bayat Ekmek Toplama Projesi"ni hayata geçirdi. İlçedeki ekmek israfını önlemek ve bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla "Ekmek nimettir, çöp değildir" sloganıyla hazırlanan “Bayat Ekmek Toplama” isimli proje için tanıtım etkinliği düzenlendi. Altınordu Belediyesi önünde gerçekleştirilen programa Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, birim müdürleri, hayvan dernekleri üyeleri, besiciler ve vatandaşlar katıldı.

Bayat Ekmek Toplama Pojesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla başlatılan programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, projenin israfın önüne geçilmesi ve sokak hayvanlarına yem elde edilmesi amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Altınordu Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Tezcan, “Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ekmek israfının önüne geçmek amacıyla hazırlanan ‘Bayat Ekmek Toplama Projesi' belediyemiz tarafından önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Proje ile bayat ekmeklerin toplanarak hem sokak hayvanlarının beslenmesine hem de besicilerimizin yem olarak kullanmasına imkan sağlamış olacağız. Vatandaşlardan isteğimiz bu projeye katkı sunmaları ve 1-2 günlük bayat ekmeklerini ilçemiz sınırlarında kurduğumuz 100 adet ekmek toplama kutularına bırakmalarıdır. İsrafın haram olduğu bilinciyle hareket ederek bu projeye katkının fazla olacağını düşünüyor ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hayata geçirilen projenin en önemli taraflarından olan Ordu Kimsesiz Hayvanları Yaşatma Doğal Ortamlarını Sağlama ve Koruma Derneği üyeleri ve besicilerde projenin önemine vurgu yaptı. Dernek üyeleri proje ile sokak hayvanlarına önemli bir yiyecek oluşturduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. Besicilik yapan vatandaşlar ise proje ile hem israfın önüne geçileceğini hem de hayvanların yem ihtiyaçlarının giderileceğini vurguladılar.

Altınordu sınırları içerisinde kurulan 100 adet bayat ekmek toplama kutusu ile toplanacak olan bayat ekmekler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanarak ilgili yerlere iletilecek ve ardından sokak hayvanları için yiyeceğe besiciler içinde yeme dönüşecek.