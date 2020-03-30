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Altınordu Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırladığı gıda kolilerini Altınordu Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu’na teslim etti.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırladığı gıda kolilerini Altınordu Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.


Altınordu Belediyesi'nin korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şehirde hijyen seferberliği ilan eden Altınordu Belediyesi, tüm bu hizmetlere ek olarak ihtiyaç sahipleri vatandaşları da ihmal etmiyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile işlerine gidemeyen ya da iş yerleri kapandığı için zorda kalan vatandaşlara ihtiyaç sahibi aileler için gıda paketi hazırladı.


Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan 400 adet gıda paketi şehirde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla Altınordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi. Teslimi yapılan gıda paketleri Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

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