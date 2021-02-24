Altınordu Belediyesi'nden öğrencilere bin adet tablet desteği

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik biner adet tablet, mont ve bot dağıtımında bulunulacak.

Ordu Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altınordu Belediyesi Başkanlığı arasında uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Tören kapsamında öğrenciler için bin adet tablet, belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca Altınordu Belediyesi tarafından, soğuk havaların öğrencileri etkilememesi adına biner adet mont ve bot dağıtımı da gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iş birliği protokolünde konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, çocukların gelecek olduklarını belirterek, devletin şefkatini, sıcaklığını, güzelliğini, merhametini yetim ve öksüz çocukların, engelli olan vatandaşlara, şehit ailelerine, gazilere ve yaşlılara hep göstermeye çalıştıklarını aktardı. Vali Sonel, “İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde çocuklarımızı düşünmek, onlara eğitim hayatında destek sağlayıcı ve çok kaliteli bir tablet hediye etmek, yine soğuk havalarda çocuklarımızı düşünerek çocuklarımıza mont, bot temin ederek, onları rencide etmeden öğretmenlerimiz, okul aile birliklerimiz, muhtarlarımız çalışanlarımız vasıtasıyla evlerine götürüp takdim etmek önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

“Ordu'da güzel bir birliktelik ve beraberlik var”

Konuşmasında, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “Ordu'da güzel bir birliktelik ve beraberlik var. Kısa süre içerisinde birbirinden güzel 19 ilçemizdeki 2 Bin 112 yetim ve öksüz evladımıza, kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, Ordu Büyükşehir Belediyemiz, kamu görevlisi arkadaşlarımız, milli eğitim camiamız ve diğer gruplarımız ile hep birlikte ulaşmaya çalışmak, onların gönüllerini almak, onlarında yüzündeki tebessümü görmek çok çok önemli. Devlet-vatandaş işbirliği ile 41 okula ulaşıyoruz. Cuma günü imzalayacağımız yeni bir protokolle devlet vatandaş işbirliği ile yapılacak olan okul sayımız 39 oluyor” şeklinde konuştu.

Uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrencilerin imkanlarının karşılanması amacıyla yapılan projeden dolayı çocuklar adına çok mutlu olduğunu belirten Vali Sonel, “Çocuklarımızın gözlerindeki tebessüm, onların duası, ailenin duası çok çok önemli, Allah razı olsun, Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Rabbim birliğimize ve beraberliğimize vatanımıza bayrağımıza ezanımızı göz diken hainlere fırsat vermesin” ifadelerine yer verdi.

“Yol gecikebilir ancak çocukların eğitimi gecikmemeli”

Programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise eğitimde fırsat eşitliği adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlamış bulunan kampanya kapsamında bin adet tablet ile çocukların geleceğine destek verdiklerine dikkat çekerek, “Biz diyoruz ki, yol gecikebilir ama çocuklarımızın eğitimi ertelenemez ve dersleri gecikmemeli. Biz sayın valimizin mihmandarlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde, eğitime katkı yapmayı milli bir vazife olarak görüyoruz. Okulların dezenfekte edilmesi, okul bahçelerinin düzenlenmesi, kırtasiye yardımı gibi daha bir çok hizmetimizle yanındayız. Sosyal belediyeciliği de bütüncül yönetimlerinin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Tam da buradan hareketle belediye olarak ilk etapta bin çocuğumuzu giydirme kararı aldık. Çocuklarımız bize emanet. Bütün Altınordu'nun sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Biz Altınordulular adına çocuklarımıza böyle bir katkıda bulunuyoruz. Biz yüzü gülen çocukların şehriyiz inşallah. Biz, güçlü altyapısıyla bilim, eğitim ve kültür şehri olma noktasında kararlıyız, azimliyiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrencilerin imkanlarının karşılanması işbirliği protokolünün imza töreni Vali Tuncay Sonel, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından imzalandı.

Programa ayrıca, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.