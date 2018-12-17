Altınordu Belediyesinden personele Hamsi Şenliği

Altınordu Belediyesi, moral ve motivasyon etkinlikler kapsamında personellere yönelik ‘Hamsi Şenliği' düzenledi.

Personellerin moral ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik düzenlenen etkinliğe Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, birim müdürleri ve personeller katıldı. Programa katılan Başkan Tezcan, tek tek masaları gezerek personellerle sohbet etti. Düzenlenen etkinlikte personellere ise hamsi ikramında bulunuldu.

Gerçekleştirilen moral ve motivasyon programında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, tüm çalışanlarla hep birlikte güzel hizmetler yaptıklarını söyledi. Bu tür etkinlikleri zaman zaman yaptıklarını ve bir arada olduklarını aktaran Başkan Tezcan, “Mesai arkadaşlarımızla bir arada olmak istedik ve çok güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Çünkü biz bir ekibiz, aileyiz ve bir bütünüz. Birbirimize bir telefon, bir nefes kadar yakınız. Bu işin başkanı, müdürü, çalışanı veya çalışmayanı yok. Hepimiz birlikte iş yapıyoruz, birlikte hizmet ediyoruz. Omuz omuzayız, yan yanayız ve birlikteyiz. O sebeple de her zaman güçlüyüz” dedi.

Personellere yönelik gerçekleştirilen moral ve motivasyon etkinliği hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.