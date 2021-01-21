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Altınordu Belediyesi'nden yakacak yardımı

Altınordu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.


Vatandaşlardan gelen her talebi değerlendiren Altınordu Belediyesi, kendini iyice hissettiren kış soğuklarına karşı yakacak yardımını ilçenin her noktasına ulaştırmaya devam ediyor. Odun ve kömürden oluşan yakacak paketleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürülüyor.


Altınordu Belediyesinin ilçe genelinde devam eden sosyal yardımlarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Devletimizin müşfik eline; bizler de sosyal politikalarımız marifetiyle destek olup katkı vermeye çalışıyoruz. İnsanı merkeze alan anlayışımız doğrultusunda vatandaşlarımızın hayatlarına ve gönüllerine dokunan sosyal belediyecilik örneği uygulamalarımız sürecek” dedi.

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