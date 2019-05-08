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Altınordu Belediyesi'nden yollara bakım ve onarım

Altınordu Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmaları ile ulaşım ağında yaşanabilecek sorunların önüne geçiyor.


Altınordu Belediyesi ulaşım alanında gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarının yanı sıra ilçe genelindeki birçok mahallede de yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kış mevsimi sonrası bozulan yollar için çalışma başlatan ve vatandaşların mağdur olmaması için çaba harcayan Altınordu Belediyesi ekipleri, hava şartlarına bağlı olarak dış mahallelerdeki çalışmalarını ise bu doğrultuda sürdürmeye özen gösteriyor.


Bu kapsamda geniş bir araç filosu ve personel ile çalışan Altınordu Belediyesi ekipleri Altınordu'nun dört bir yanında yolları sorunsuz hale getirmek için yol genişletme, bozuk yolların bakım ve onarımı, ‘V´ kanal ve menfez çalışmaları gibi alanlarda yoğun mesai harcıyor.


Çalışmalarını durmaksızın sürdüren Altınordu Belediyesi bu işlemler ile Altınordu´nun ulaşım ağını standartların üstüne çıkarmayı hedefliyor.

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