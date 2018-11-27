Altınordu Belediyesine Tarihi Kentler Birliğinden ödül

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ‘Teknoloji ve Tasarım Atölyesi' ile bina mimarisi ve atölyenin işlevi kategorilerinde ‘Başarı Ödülü' kazandı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen, 62 belediyenin katıldığı ve 123 projenin değerlendirildiği Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması' sona erdi. Yarışmaya “Teknoloji ve Tasarım Atölyesi” projesi ile katılan Altınordu Belediyesi ‘Başarı Ödülü' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Jüri üyelerinin bina mimarisi ve projenin işlevi gibi kriterleri değerlendirdiği yarışmada tarihi bir binanın restore edilerek çocuklar için ‘Teknoloji ve Tasarım Atölyesi'ne dönüştürülmesi ödülün alınmasında en önemli kriter olarak değerlendirildi.

Dereceye giren belediyelere ödülleri Antalya Expo Center'da yapılan törenle verildi. Altınordu Belediyesi adına görevlendirilen personeller, Tarihi Kentler Birliği tarafından verilen ‘Başarı Ödülü'nü alarak Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'a teslim etti.

Ödülü alan Başkan Tezcan, yaptığı açıklamada Altınordu Belediyesinin en özel projelerinden birinin ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğuna dikkat çeken Başkan Tezcan, bu tür projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Altınordu Belediyesi'ne ödülü getiren ‘Teknoloji ve Tasarım Atölyesi', 2017 yılının Nisan ayında çocukların el becerilerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak ve bu sayede çocukların bilgisayar oyunları ve sokağa bağlılığını azaltmak amacıyla açılmıştı. Atölye halen Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak'ta çocuklara eğitim verirken birçok belediyeye de örnek bir proje olmayı sürdürüyor.