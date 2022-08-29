Altınordu Oto Galericiler Sitesi'nde geri sayım başladı

Altınordu Belediyesi'nin Ordu'yu Altınordu'yu ikinci el oto ticaretinde bölgesinin yıldızı yapacak "Oto Galericiler Sitesi" yapımında sona gelindi. Başkan Aşkın Tören'in yakından takip ettiği projede kaba inşaatı tamamlanan binalara ait iç ve dış cephe boya imalatları, kapı ve pencerelerin montajı devam ediyor.

Altınordu Karacaömer Mahallesi'nde 17 Bin 660 metrekare alan üzerinde tamamlanma aşamasına gelinen projede; 9 bin 235 metrekare kapalı alan, 2 bin 600 metrekare yeşil alan, 3 bin 800 metrekare açık otopark yer alıyor. Oto Galericiler Sitesi'nde; 62 adet oto galeri, idari bina, noter, oto ekspertiz, oto yıkama, kafe, kuaför, market gibi sosyal yaşam alanları da yer alıyor.

Yapımında sona gelinen proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Aşkın Tören, “Otomotiv sektörüne değer katacak ve modern şehirleşmeye katkı sağlayacak olan projemiz, Altınordu'ya Ordu'ya ve tüm bölgeye hizmet verecek” dedi.

Şehrin dağınık işyerleri konumundan modern şehircilik örneği sektörel merkezlere geçişi noktasında stratejik bir yaklaşım içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Tören, "Projemiz modern şehirleşmeye ve sektörel merkezler oluşturma çalışmalarına da güzel bir örnek olacak. Kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağımız merkezde esnafımız ile tüketiciyi buluşturacağız. Hemşehrilerimize ve ikinci el oto alım satımı için şehrimizi tercih edecek vatandaşlarımıza güvenli alışveriş imkânı sunacak projemiz hem esnafımızın kazancına değer katacak hem de Altınordu ilçemizin ticari kapasitesini artıracaktır. Her yönüyle bölgesinde yıldızı yükselen Altınordu'muza değer katacak yatırımlarımız, hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.