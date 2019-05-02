Altınordu-Recklinghausen hattı

Altınordu Belediyesi ‘Kardeş Şehir' projesi kapsamında Almanya'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Altınordu Belediyesi ve Almanya Recklinghausen Belediyesi arasındaki ‘Kardeş Şehir' protokolü gelişerek büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Almanya Recklinghausen'da eğitim gören 26 öğrenci, 5 kişilik bir heyet ile birlikte kardeşlik ilişkilerini geliştirmek ve kültürleri tanımak amacıyla Altınordu'ya geldi. Öğrenciler, programlar kapsamında ilk olarak Altınordu Belediyesini ziyaret etti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in resmi programları nedeniyle il dışında olması dolayısıyla Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akyurt ve İsa Hitaloğlu tarafından karşılanan öğrenciler daha sonra Altınordu Belediyesini gezdi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt, yapılan organizasyonları önemsediklerini söyledi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in güzel dileklerini öğrencilere ileten Başkan Yardımcısı Akyurt, “Gerçekleştirilen organizasyon dolayısıyla emeği geçen herkese belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Bizler yeni bir belediye yönetimiyiz. Bizler de yeni yönetim olarak bu tür çalışmaları ve ilişkileri uluslararası düzeyde çok önemsiyoruz. Bu kapsamda geçmişte yapılan çalışmaların üzerine daha fazla katkı vermek istiyoruz. Bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iki ülke halkının kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda yakınlaşmasını, dostluk bağlarının güçlenmesinin yanı sıra Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'in her yerde söylediği gibi ‘Vizyonu dünya kenti Altınordu'muzu kardeş şehrimiz başta olmak üzere Avrupa'ya ve dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Resmi programları sebebiyle il dışında olan Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'in sizlere selamlarını iletiyorum” dedi.

Gerçekleşen organizasyonlara büyük önem verdiklerini aktaran Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu ise karşılıklı ziyaretlere devam edeceklerini belirtti. ‘Kardeş şehrin, kardeş çocukları' diyerek konuşmasına başlayan Hitaloğlu, “Kardeş şehrin, kardeş çocukları ile hep beraberiz. Bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Göreve yeni başladık, ilerleyen dönemlerde daha güzel programlar ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştireceğiz. Dostluğun kardeşliğin, ikili ve çoklu işbirliği alanlarının genişlemesini istiyoruz. Ülkemizi, kadim tarihimizi ve kültürümüzü farklı toplumlara ve medeniyetlere tanıtmak, köprü olmak ve gönül elçisi olmak en büyük gayemizdir. Altınordu'da olduğunuz süreyi çok iyi geçirmenizi diliyor, elimizden gelen her türlü desteği vermek istiyoruz” diye konuştu.

Carmen Greıne: “Kardeşliği pekiştirmek için daha derin ilişkiler kuracağız”

Almanya'dan gelen öğrenci kafilesinin başında yer alan ve heyet adına bir konuşma yapan Recklinghausen Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve Uyum Dairesi Müdiresi Carmen Greıne, ilerleyen zamanda dostluğun ve kardeşliğin daha da pekişmesini istediklerini vurguladı.

Yapılan organizasyonlarda ilk olgunun öğrenci etkileşimi olduğunu ve bu kapsamda Türk öğrencilerin de Almanya'yı ziyaret ettiğinin altını çizen Carmen Greıne, “Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burası gerçekten çok güzel. Belediye başkanımızı ve başkan yardımcılarımızı içtenlikle tebrik ediyoruz. Belediye başkanımız adına bu süreç içerisinde size güç, kuvvet ve başarılar diliyoruz. Güzel ve değerli iki şehrimiz için inşallah ileride dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına daha derin ilişkiler kurabileceğimize inanıyorum. Dostluklarda olduğu gibi insanların bir arada yaşayabilmeleri içinde birbirlerini iyi tanımaları gerekiyor, biz de onun için buradayız. Klasik birleşmelerde öncelikle öğrenciler bir araya gelirler. Biz onun için öğrencilerimizle buradayız. Ordu'nun gençliği pek çok kez Almanya'ya geldiler ve orayı gezdiler. Öğrenciler olduğu kadar sporcular da Almanya'yı ziyaret etti. Daha önce İstanbul'a geçtik ama Ordu İstanbul'dan daha güzel” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen ziyaret Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akyurt ve İsa Hitaloğlu'nun öğrencilere ve beraberindeki heyete hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.