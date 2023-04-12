Altınordu'da 2 yılda 341 bin fidan toprakla buluşturuldu

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 2 yılda toplam 341 bin fidanın toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçedeki meyve bahçelerini yeniden canlandırmak istediklerini, bu çerçevede fidan dağıtımlarının sürdüğünü belirtti.

Altınordu Belediyesi, son iki yılda şehir merkezinde 61 bin narenciye fidanının toprakla buluşmasını sağladı. Endemik türü olarak kabul edilen narenciye fidanları öncelikle okul bahçeleri, toplu konut ve site bahçeleri, kamu kurum kuruluş binaları, parklar, çocuk oyun alanları, yaya yolları, yeşil alanlar ve kullanım dışı atıl arazilere dikildi. Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından son olarak sanayi esnaflarına limon, mandalina ve kamkat portakalından oluşan narenciye fidanları dağıtıldı. Altınordu ilçesindeki tüm sanayileri dolaşan ekipler, fidanları teslim etti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, özellikle merkezdeki narenciye bahçelerinin şehrin tarihinde çok önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Başkan Tören, “Şehrimizin geçmişinde var olan narenciye bahçelerini yeniden canlandırarak, bir nevi geçmişi bugüne ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Yeşil seferberliğimiz büyüyerek hem yayılmaya, hem şehrimizin hem ülkemizin hem de dünyamızın geleceğine nefes olmaya devam edecek. Daha yeşil bir şehir ve yaşanabilir bir dünya için ağaçlandırma çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Kendileri için yapılan uygulamadan memnun olan sanayi esnafları aldıkları, fidanları toprakla buluşturacaklarını belirterek, teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan Altınordu Belediyesi, son 2 yılda 341 bin fidanı 92 mahallede toprakla buluşturdu.