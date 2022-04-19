Altınordu'da 29 mahalle beton yol konforu ile buluşturuldu

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar dahilinde şuana kadar 29 mahallenin beton yol çalışmaları tamamlandı.

İlçe merkezinde sokaklarda altyapıyı yenileyen Altınordu Belediyesi yollarda sıcak asfalt ve kaldırımlarda ise baskı beton çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalar dahilinde kırsal mahalleleri de beton yol hizmeti ile buluşturan belediye ekiplerince şimdiye kadar 29 mahallenin beton yol çalışmaları tamamlanarak, hizmete sunuldu.

Beton yol programının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Devam eden mevcut 50 kilometre beton çalışmamızı hızlı bir şekilde tamamlayıp ikinci etap beton yol ve sathi kaplama asfalt programımız ile ulaşım alanında çok önemli bir mesafe almış olacağız. Amacımız, ilçemizin her yerinde her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Bunun için de mevcut olan imkanlarımızı en iyi şekilde ve kalıcı çözümlerle değerlendiriyoruz” dedi.